Власть 01 февраля 2023, 07:23 Антонов заявил, что Россия всегда соблюдала ДСНВ в отличие от США Посол Антонов: Россия всегда выполняла ДСНВ, что не скажешь о США РИА «Новости»

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Россия на протяжении многих лет прекрасно соблюдает Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в отличие от Соединенных Штатов. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приведены в официальном Telegram-канале дипведомства.

Так он отреагировал на доклад Госдепартамента США. В документе говорилось якобы о невыполнении российской стороной условий ДСНВ. Утверждалось, что Россия, вероятно, вернется к полному его соблюдению и при этом разрешит проводить инспекции у себя. Американское ведомство при этом ссылалось на встречу Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), написал ТАСС.

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Антонов заявил, что американским партнерам в этом году на фоне спровоцированной Западом конфронтации хотелось предъявить РФ необоснованные претензии в области контроля над вооружениями.

«Причем впервые — по ДСНВ, который наша страна безукоризненно соблюдает на протяжении всех лет. В отличие, кстати, от Вашингтона, на совести которого — нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчета по договору», — подчеркнул посол.

По его словам, Россия остается приверженной целям ДСНВ и считает этот документ инструментом для стратегической стабильности и «обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав». Он заверил, что РФ и дальше будет соблюдать ключевые ограничения договора, а обострение вокруг ДСНВ лежит целиком и полностью на США.