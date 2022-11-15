Власть 15 ноября 2022, 07:30 Антонов заявил, что доверие к американской юрисдикции снижается Посол Антонов: США своими действиями привели к снижению доверия к американской юрисдикции Unsplash

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Шантаж и диктат Соединенных Штатов привел к уменьшению доверия к американской юрисдикции. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов, говоря о новых антироссийских санкциях. Слова дипломата появились в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.

«Видимо, администрация (США) никак не осознает, что рестрикции не способны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны… Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции», — сказал Антонов.

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По его словам, США способствуют ускорению опасной фрагментации мирового хозяйства. Дипломат считает, что другие страны не оценят, что Штаты пытаются придать своим нелегитимным шагам «экстерриториальный характер».

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