15 ноября 2022, 07:30
Антонов заявил, что доверие к американской юрисдикции снижается
Посол Антонов: США своими действиями привели к снижению доверия к американской юрисдикции
Шантаж и диктат Соединенных Штатов привел к уменьшению доверия к американской юрисдикции. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов, говоря о новых антироссийских санкциях. Слова дипломата появились в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.
«Видимо, администрация (США) никак не осознает, что рестрикции не способны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны… Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции», — сказал Антонов.
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По его словам, США способствуют ускорению опасной фрагментации мирового хозяйства. Дипломат считает, что другие страны не оценят, что Штаты пытаются придать своим нелегитимным шагам «экстерриториальный характер».Ранее Минфин США ввел новые санкции, в отношении некоторых, связанных с РФ, юридических и физических лиц, а также воздушных судов. Речь, в частности, идет о родных сенатора Сулеймана Керимова.
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