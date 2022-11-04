Антонов указал на создание опасного прецедента в случае введения потолка цен на российскую нефть | 360°

Власть 04 ноября 2022, 03:33 Антонов указал на создание опасного прецедента в случае введения потолка цен на российскую нефть Посол РФ в США Антонов: потолок цен могут применить на другие интересующие Запад товары РИА "Новости"

Читать 360tv в

В случае успеха инициативы введения ценового потолка на российскую нефть Запад может применить подобный механизм в отношении других интересующих его групп товаров. Это может создать опасный прецедент, Запад захочет установить ценовой коридор, например, для газа или металла. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию The National Interest.

Россия прекратит поставки нефти в те страны, которые поддержат ценовые ограничения, напомнил Антонов.

Реклама

«Рецепт сохранения лица, разработанный министерством финансов США, так называемый „ценовой потолок“ на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать „черное золото“ в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет», — написал посол на английском языке.

Реклама

Антонов заявил, что если этот механизм по сдерживанию цен будет внедрен, то нет гарантии, что Запад на этом остановится и не захочет установить «потолок» на другие группы товаров, которые окажутся в сфере их интересов. Посол указал, что антироссийские санкции все больнее ударяют по странам, которые их вводят.