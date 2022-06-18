Американские элиты усиливают напряженность, накачивая киевский режим вооружениями и не понимая, что это прямой путь к конфронтации между Россией и США. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.

«Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — указал Антонов на близорукость американской правящей элиты.

Посол подчеркнул, что «санкционное удушение» России провалилось. Ограничения лишь усугубляют проблемы в американской экономике. Антонов подчеркнул, что «в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать». Дипломат отметил, что выглядит это абсурдно. При этом он уточнил, что усилия американцев никак не влияют на решимость ВС РФ выполнить поставленные верховным главнокомандующим задачи по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Антонов ранее заявил, что сотрудничество с Россией могло бы улучшить ситуацию на продовольственном рынке. Вместо этого Запад продолжает выдвигать обвинения, которые не имеют ничего общего с реальностью.