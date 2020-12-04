Антонов указал на неспособность Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе

Украинские власти не могут обеспечить необходимые условия, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал команду Владимира Зеленского.

Дипломат ответил на вопросы прессы о прогрессе в реализации решений, принятых «нормандской четверкой». Его слова привела пресс-служба посольства в Facebook.

«Ясно уже сейчас: команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке», — подчеркнул Антонов. Кроме того, Киев так и не прекратил дискриминацию этнических русских и русскоговорящих на Украине.

Попытки Украины организовать новую встречу лидеров «нормандской четверки» Антонов назвал необоснованными. Рассчитывать на это в Киеве могут, когда выполнят уже имеющиеся по итогам саммита в Париже в 2019 году договоренности.

«Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала — перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений», — подчеркнул дипломат.

Антонов заметил, что из семи согласованных год назад шагов частично реализованы два. Украинская сторона обменялась с Донбассом пленными, были приняты меры по укреплению режима прекращения огня. Киев, по мнению дипломата, несет ответственность за невыполнение остальных мер.

«Киев избегает обсуждать правовые аспекты особого статуса Донбасса с Донецком и Луганском. Более того, „формула Штайнмайера“ по-прежнему не закреплена в украинском законодательстве», — подчеркнул посол.

Дискуссия о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения тоже пока не состоялась, а участки разминирования не согласованы. Не работают и новые пункты пропуска в Луганской области.

Дипломат обратился к американской стороне с просьбой поддержать суть Минских соглашений до того, как конфликт будет урегулирован. Антонов также напомнил, что Россия его стороной не является. Киев должен напрямую строить диалог с Донецком и Луганском.