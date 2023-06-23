Власть 23 июня 2023, 07:50 Антонов счел абсурдными спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ядерного оружия Посол Антонов: спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ТЯО абсурдны

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Подозрения сенаторов США относительно того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО), абсурдны. Такое заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, написал ТАСС.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — сказал он.

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Он подчеркнул, что Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии на законных основаниях, она не нарушает международные обязательства. По его словам, российская сторона сделала то, что американцы делают на протяжении десятилетий, когда размещают «ядерные бомбы на территории европейских союзников».

Дипломат считает, что решение сенаторов способствует повышению напряженности и увеличению «риска сползания ситуации к еще более опасной черте». Он заверил, что Россия остается ответственной ядерной державой.

Ранее стало известно, что сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса США резолюцию о том, чтобы считать возможный удар России и Белоруссии по Украине атакой на НАТО. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.