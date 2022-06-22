Антонов призвал не допустить переписывания истории в годовщину начала ВОВ

Российский посол Анатолий Антонов заявил, что нельзя допустить переписывания истории. Об этом он сказал, выступая на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня особенно актуально подчеркнуть: мы не можем допустить переписывания истории. Мы не можем допустить, когда сегодня здесь, в Америке, и Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941–1945 годах», — заявил дипломат на мемориальной акции «Свеча памяти» в посольстве РФ. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нужно проводить четкую грань между теми убийцами-палачами и нашими героями-освободителями. Антонов высказал мнение, что нацизм в мае 1945-го был неокончательно побежден.

«И сегодня мы вынуждены выкорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да и в некоторых других местах», — заявил посол.

Он сказал, что России выпала судьба продолжить бороться с этим.