Антонов призвал американских чиновников прекратить обвинительную риторику в адрес России

Американские чиновники своими высказываниями мешают процессу переговоров США и России, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал политиков воздержаться от агрессивной риторики.

«Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — процитировала слова Антонова дипмиссия на своей странице в Facebook.

Быть осторожнее в выборе выражений Антонов посоветовал замгоссекретарю Виктории Нуланд, указавшей, что Россия ответственна за напряжение вокруг Украины. Антонов отметил, что от американской стороны сейчас требуются активные ответные действия на российские предложения, направленные на стабилизацию ситуации в Европе, а не обвинения.

Посол напомнил, что Россия свои приоритеты обозначила достаточно конкретно, а обвинительная риторика США неконструктивна и мешает дипломатическому прогрессу. Он подчеркнул, что НАТО пытается доминировать, но Россия не допустит такого развития.