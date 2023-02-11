Власть 11 февраля 2023, 04:42 Антонов предостерег США от возобновления спецпрограмм на Украине Посол Антонов: возобновление спецпрограмм на Украине обозначит участие США в конфликте РИА «Новости»

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Возобновление Соединенными Штатами специальных программ на Украине будет означать непосредственное участие США в конфликте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова российского дипломата привело РИА «Новости».

«В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — заявил посол.

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Антонов пояснил, что речь идет о публикации в газете The Washington Post. Там указано, что Пентагон просит конгресс возобновить финансирование двух секретных программ на Украине. Дипломат отметил, что пока официальных данных нет, но публикации на страницах ведущего американского издания «весьма показательны».

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«Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски», — подчеркнул Антонов.

Посол заявил, что несмотря на то, что против России ополчился весь коллективный Запад, нанести стратегическое поражение стране не удалось.