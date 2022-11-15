Власть 15 ноября 2022, 03:50 Антонов потребует смягчить условия содержания россиян в американских тюрьмах Посол России в США Антонов: необходимо смягчить условия пребывания россиян в тюрьмах РИА «Новости»

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Необходимо смягчить условия содержания российских граждан в американских тюрьмах, этот вопрос намерен поставить перед Белым домом посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат сделал такое заявление после посещения россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в тюрьме города Батнер штата Северная Каролина.

«Завтра (15 ноября — прим. ред.) я буду в Белом доме разговаривать по другим вопросам, но обязательно подниму данную проблему — о нечеловеческих условиях содержания российских граждан [в американских тюрьмах и учреждениях предварительного заключения]», — завил Антонов.

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Посол отметил, что желает прекращения «охоты на россиян», а также хочет, чтобы в американских тюрьмах не осталось ни одного гражданина России. Дипломаты продолжат добиваться улучшения условий содержания россиян в исправительных учреждениях США, заявил Антонов.

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Посол одобрил решение США снять ограничения против дипломатического представительства России. Теперь банки должны правильно воспринять сигнал финансового регулятора и перестать блокировать переводы, отметил Антонов.