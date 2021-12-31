Антонов пообещал, что Россия ответит на военные угрозы НАТО

Продолжение курса Запада на создание военных угроз РФ вызовет ответную реакцию. Сомнений в решимости страны защитить свою безопасность быть не должно.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов написал об этом в статье для издания Foreign Policy.

«Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел», — подчеркнул дипломат.

Если партнеры РФ, по его словам, не прекратят «формировать военно-стратегические реалии», угрожающие страны, то Россия будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости.

«Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», — заявил Антонов.

Он отметил, что военное освоение странами НАТО Украины представляет для России «экзистенциальную угрозу». Посол также сравнил отношения между США и РФ. По мнению дипломата, они напоминают «сжимание пружины».

«Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» — задался он вопросом.

Критику Запада на тему «российской агрессии» против Украины и Грузии Антонов назвал вполне предсказуемой, поскольку действия России нанесли удар по планам продвижения в границам нашей страны.