Власть 17 августа 2023, 09:08 Антонов назвал приоритетом России возвращение своих граждан из тюрем США Посол Антонов: Россия выступает за скорейшее возвращение россиян из тюрем в США Фото: Telegram-канал посольства РФ в США

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Российские власти выступают за скорейшее возвращение россиян из американских тюрем. Россия считает этот вопрос приоритетным. Такое заявление сделал посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов. Его слова появились в Telegram-канале дипмиссии.

«Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет», — сказал он.

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По его словам, спекуляции в американских СМИ о том, что Россия якобы не заинтересована в возвращении на родину заключенных в США соотечественников, являются неприемлемыми. Российская сторона требует от Штатов прекратить охоту за россиянами в третьих странах, добавил дипломат. Он подчеркнул, что РФ никогда не согласится с таким подходом американцев.

«Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания», — отметил посол.

Он заявил, что дипведомство отслеживает условия содержания и состояние здоровья граждан России в американских тюрьмах.