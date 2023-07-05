Власть 05 июля 2023, 07:48 Антонов назвал позором США прием у себя украинских нацистов Посол Антонов: прием в США украинских нацистов стал позор для американцев РИА «Новости»

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Соединенные Штаты запятнали свою репутацию, когда открыто стали подердживать украинских нацистов. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова появились в Telegram-канале посольства России в США.

Таким образом он отреагировал на поездку в США представителей националистического батальона «Азов»* и их встречи с американскими политиками в конгрессе. По его словам, нельзя равнодушно смотреть на то, как страна, чьи люди внесли свой вклад в разгром фашистской Германии, сейчас чествуют наследников Степана Бандеры и Адольфа Гитлера.

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«Это — предательство памяти американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны. Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что совершившие огромное количество преступлений в отношении русского населения на Донбассе террористы теперь «выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета».

Он задался вопросом, какое видение мира хотят дать там молодым американцам и студентам из других стран. Посол выразил мнение, что долг всего мира сейчас, в том числе и США, — противостоять героизации фашизма.

*Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.