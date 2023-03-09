Власть 09 марта 2023, 04:56 Антонов назвал позором награждение в Белом доме террористки из «Азова»* Посол РФ Антонов назвал позором присуждение награды террористке из «Азова»* в Белом доме РИА «Новости»

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Вручение в Белом доме награды International Women of Courage Award Юлии Паевской с позывным Тайра из националистического полка «Азов»* посол России в США Анатолий Антонов назвал позором и прославлением нацизма. Комментарий посла разместили в Telegram-канале дипмиссии.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным Тайра — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — заявил Антонов.

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Награды в Белом доме вручали госсекретарь США Энтони Блинкен и супруга президента Джилл Байден. Антонов добавил, что США ради того, чтобы «насолить России», готовы прославлять нацизм. Администрации США должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые в свое время освобождали мир от «коричневой чумы».

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Паевская в 2014 году участвовала в перевороте, потом занималась боевой подготовкой неонацистов в Донбассе.

«Излюбленное развлечение последовательницы Бандеры, которую сегодня превозносят в Вашингтоне, — стрелять в людей из снайперской винтовки. Напомним, что батальон „Азов“* исповедует человеконенавистническую идеологию», — отметил Антонов.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.