Большая антикоррупционная проверка пройдет в Россотрудничестве — об этом «360» сообщил источник.

По предварительным данным, проверку проведет Генпрокуратура. По данным источника, она начнется со следующей недели.

В прошлом месяце в руководстве ведомства прошли перестановки. С 11 июня Элеонора Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества. Она возглавляла ведомство на протяжении многих лет. Последний рабочий день у нее был 10 июня. Ее место занял депутат Госдумы Евгений Примаков.

Россотрудничество — федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за границей, а также по международному гуманитарному сотрудничеству. Его создали в сентябре 2008 года. Агентство поддерживает россиян за рубежом, помогает в наборе иностранных студентов в российские вузы, укрепляет позиции русского языка, сохраняет историко-мемориальные памятники и места погребения.

Сейчас обсуждается реформа Россотрудничества, сообщал сайт РБК со ссылкой на нового главу агентства Евгения Примакова. По данным издания, в обсуждении будущей реформы участвует также и заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Примаков отказался вдаваться в подробности предлагаемых изменений. По его словам, пока что выносить в публичное пространство какие-либо идеи неправильно.

О попытках властей найти механизмы более эффективного продвижения российских интересов за границей собеседники РБК говорили и перед уходом Митрофановой из Россотрудничества.