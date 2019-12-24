Анкара и Лондон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Во время телефонных переговоров представители двух стран обсудили, в том числе, двусторонние отношения, а также региональные вопросы.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь Ливия и Сирия», — завили в администрации турецкого лидера.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Сейчас в некоторых районах республики продолжаются зачистки боевиков. Сирийские власти занимаются восстановлением республики и возвращением в страну беженцев.