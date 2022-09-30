Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры — Путин | 360°

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Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры — Путин

Президент Путин обвинил Запад в ЧП на «Северных потоках»

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Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, прокомментировав повреждения «Северных потоков».

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на трубопроводах, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Кому выгодно — тот и сделал», — заявил глава государства.

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Российский лидер отметил информационное давление Запада: чем невероятнее ложь, тем больше в нее верят.

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«Страны Запада утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Геббельса», — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран.

«Запад разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу», — сказал Путин в ходе подписания договоров о вхождении в состав РФ четырех новых регионов.

Владимир Путин

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