Ангела Меркель передала Михаилу Горбачеву поздравление с юбилеем

Канцлер Германии Ангела Меркель передала первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравление с 90-летним юбилеем, написал сайт RT со ссылкой на текст телеграммы.

«Я хотела бы использовать этот торжественный для вас день, чтобы еще раз поблагодарить за ваше личное участие в деле мирного преодоления холодной войны, а также завершения объединения Германии», — говорится в обращении.

Канцлер Германии подчеркнула, что в стране не забывают вклад Горбачева в ее объединение. Кроме этого, Меркель отметила личные усилия политика, нацеленные на дружбу между двумя государствами.

Также глава МИД ФРГ Хайко Маас опубликовал поздравление для бывшего лидера СССР в своем Twitter-аккаунте и назвал его «отцом гласности и перестройки».