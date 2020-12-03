«Анечка, на папу не сердись!» Путин поздравил с днем рождения дочь участника конференции
Во время видеоконференции с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями один из участников обратился к Владимиру Путину с необычной просьбой. Он попросил поздравить его дочь Аню с днем рождения.
Участник из Нижегородской области рассказала президенту России, что из-за видеоконференции он опоздает на празднование 13-летия дочери, сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
«Я опоздаю, но она сказала, что если президент меня поздравит, то не сильно будет ругаться», — сказал он.
Глава государства не смог отказать. На всю страну президент обратился к девочке с просьбой не обижаться на папу.
«Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, и все участники сегодняшнего широкого мероприятия — все поздравляют тебя с днем рождения. На папу не сердись — он занимается серьезным делом, но обязательно тепло сегодня тебя поздравит. Так же, как и мы — но еще теплее, поскольку он твой папа и очень тебя», — обратился к девочке Владимир Путин.