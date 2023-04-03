Важное 03 апреля 2023, 13:36 Андрей Воробьев сообщил Путину об успешно работающей экономике в Подмосковье Губернатор Воробьев доложил президенту Путину об успехах в экономике Подмосковья Пресс-служба Кремля

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Экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Прописано в ваших указах, вы настраиваете на том, чтобы эффективная власть давала хорошие результаты. У нас по бюджету плюс, мы довольны результатами, и очень хотелось бы, чтобы и в следующем периоде мы также стабильно имели работающую экономику», — сказал Воробьев.

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По его словам, успехов удалось добиться и благодаря импортозамещению. Сейчас у региона есть 130 проектов: 24 из них в прошлом году реализовали, работа над 57 запланирована в следующем периоде.

«Делаем все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство», — подчеркнул губернатор.

Большой спрос сейчас на людей, которые заканчивает обучение по рабочим специальностям. Речь идет о программистах, сварщиках, работниках ЧПУ. Власти Московской области делают упор на развитие колледжей. Эти учебные заведения требуют особого подхода. Представители региона подписывают договоры с предприятиями, которые позволяют молодым людям иметь и наставника, и перспективу.

Ранее Воробьев говорил о том, что в период с 2023-го по 2025 год в Подмосковье реализуют 109 проектов. Благодаря им местные жители получат 12 тысяч рабочих мест.