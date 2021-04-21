Андрей Травников: Новосибирская область готова к реализации заявленных президентом мер
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщило издание Infox.ru.
Он заявил о готовности региона к реализации тех мер, которые озвучил Путин.
«Для нас важно, что впервые за многие годы с федерального уровня прозвучала поддержка проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках», — рассказал Травников.
Губернатор добавил, что в ближайшее время будут выбраны самые приоритетные для реализации проекты.