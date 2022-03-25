Андрей Лотов занял пост главы Викуловского района Тюменской области

Директор школы Андрей Лотов стал главой Викуловского района Тюменской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Решение приняли 25 марта в ходе заседания муниципальной думы. На пост претендовали два кандидата — глава Балаганского сельского поселения Викуловского района Владимир Мазура и директор Викуловской средней школы № 1 Андрей Лотов. Большинство голосующих поддержали кандидатуру Лотова.