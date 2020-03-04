Андрей Клишас прокомментировал историческую поправку в Конституции

«Наши предки с этой верой строили государство, они погибали за Отечество с верой в Бога, они создавали выдающиеся произведения мировой культуры, литературы, искусства, и это тоже нужно помнить. Это нужно ценить», — заявил Клишас.

Он также подчеркнул, что при внесении данной поправки никто не отказывается от светского характера государства, и это один из призывов представителей духовенства, вне зависимости от конфессий.