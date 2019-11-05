Андрей Келин стал новым послом России в Британии

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом в королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ глава государства подписал 5 ноября.

«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Келину 62 года. Он окончил факультет международной журналистики МГИМО. Работает по дипломатической линии с 1979 года. Владеет английским, голландским и французским языками.

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Еще в советские годы Келин работал в посольствах СССР в Нидерландах и Бельгии. В 2011–2015 годах он был постоянным представителем Российской Федерации при ОБСЕ. Потом возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД России.

До Келина послом России в Великобритании и Северной Ирландии в течение восьми лет был Александр Яковенко. С августа 2019 года он возглавляет Дипломатическую академию МИД России. О том, что Келин может сменить Яковенко в посольстве, СМИ сообщали еще в апреле.