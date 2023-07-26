Власть 26 июля 2023, 23:09 Анатолий Вассерман рассказал, что может позволить себе только двухдневный отпуск из-за высокой занятости

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Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман рассказал, что не может уехать из Москвы больше, чем на два дня. Об этом он рассказал Life.

По словам эрудита, дважды в неделю у него эфиры. Один на радио, другой — на телевидении. Поэтому Вассерман и не может позволить себе полноценный отпуск. Как человек обязательный, он не хочет подводить людей и продолжает работать.

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