Анатолий Вассерман назвал виновника распада Советского Союза

Он заявил, что из-за развала Советского Союза великая держава оказалась на долгие годы разорвана на слабые провинции, пишет сайт «Политика сегодня».

«Наша с вами общая родина — Россия — распадалась не раз. В последний пока раз — двадцать девять лет назад. 8 декабря 1991 года президент Украины [Леонид] Кравчук, президент РФ Борис Ельцин, и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич собрались в Беловежской пуще», — уточнил публицист.

Вассерман напомнил, что в этот день был отменен союзный договор, подписанный 30 декабря 1922 года. Он отметил, что Кравчука избрали президентом Украины 1 декабря, Шушкевич стал председателем Верховного совета Белоруссии 18 сентября, а Ельцина назначили президентом России 12 июня. Журналист считает, что встреча политиков завершились именно распадом СССР из-за действий Михаила Горбачева.

Политический консультант заметил, что он не попытался арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича или подробно объяснить, к каким последствиям могут привести планы государственных деятелей.