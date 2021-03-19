Анатолий Чубайс назвал главную проблему российской экономики

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал основную проблему российской экономики. Это признают и оппозиционеры и Владимир Путин.

Анатолий Чубайс считает, проблема российской экономики заключается в ее медленном росте, сообщило Ura.ru.

«Нам точно не нравится ситуация с экономическим ростом. У нас с ним плохо. Это признают все, начиная с самой ярой оппозиции и кончая Путиным», — заявил политик в эфире «Эха Москвы».

Темпы роста российской экономики, по словам Чубайса, не дотягивают до среднемировых. Он отметил, что на это есть свои причины, но какие именно, не сказал.

Ранее политик назвал свою главную ошибку в политической карьере. Он признал, что был виноват в ситуации, когда не было денег в стране на пенсии.

Анатолий Чубайс с 1991 года работал в правительстве и занимался экономическими преобразованиям. В 1997 году стал министром финансов, а сейчас занимает должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями.