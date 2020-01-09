Аналитики призвали Данию снизить зависимость от НАТО и США
Датский институт международных исследований обнародовал доклад, в котором аналитики призвали королевство укрепить свой оборонный потенциал в Арктическом регионе, дабы слишком сильно не зависеть от НАТО и Вашингтона в случае войны. Об этом сообщил RT.
Специалисты напомнили, что Вашингтон является важнейшим союзником Дании и Исландии. Однако, как показывает опыт, американские партнеры непредсказуемы и они «не слишком чутко» относятся к национальным интересам принимающих государств.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что Североатлантический Альянс фактически является продолжением Соединенных Штатов. Соответственно, военный блок реализует американскую повестку.
«И если Дания хочет вариативности, она должна уметь декларировать и отстаивать свои интересы самостоятельно и желательно в приемлемых отношениях с Россией и другими арктическими странами», — отметил политолог.