Аналитики призвали Данию снизить зависимость от НАТО и США

Специалисты напомнили, что Вашингтон является важнейшим союзником Дании и Исландии. Однако, как показывает опыт, американские партнеры непредсказуемы и они «не слишком чутко» относятся к национальным интересам принимающих государств.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что Североатлантический Альянс фактически является продолжением Соединенных Штатов. Соответственно, военный блок реализует американскую повестку.

«И если Дания хочет вариативности, она должна уметь декларировать и отстаивать свои интересы самостоятельно и желательно в приемлемых отношениях с Россией и другими арктическими странами», — отметил политолог.