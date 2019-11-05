Аналитики оценили идею США помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от российских энергоресурсов

По мнению Каптур, Москва использует свои энергоресурсы в качестве «оружия», чтобы «подорвать» демократические институты в европейских странах. В частности, речь идет о проектах «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Политолог Александр Асафов заметил, что в основе подобного объединения лежит антироссийская риторика, и создание такой структуры должно было бы уравновешивать Россию.

Он напомнил, что изначально инициатива «Триморья» была нацелена на бизнес-сотрудничество, и страны-участники каждый год обсуждают разнообразные аспекты взаимодействия.

В свою очередь аналитик Игорь Юшков объяснил интерес американских партнеров к Инициативе трех морей тем, что с ее помощью Штаты смогут продвигать свой сжиженный природный газ, который гораздо дороже голубого топлива из России.

«Да, он будет дороже, но, как недавно заявил министр энергетики США, американский газ дороже потому, что в нем есть „молекулы свободы“», — указал специалист.