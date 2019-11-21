Аналитика не удивили слова американского сенатора по «Северному потоку — 2»
Аналитик Станислав Бышок обсудил с RT слова американского сенатора Теда Круза о возможном вводе ограничительных мер в отношении фирм, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток — 2».
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Специалист заметил, что американские сенаторы, в частности республиканцы лоббируют свои экономические сектора. Это касается экспорта и военно-промышленного комплекса. Поэтому ничего удивительного в словах Круза нет. А его соображения о том, что Россия якобы будет использовать полученные от газопровода миллиарды на «подпитку агрессии», также характерны для американских политиков.
«Когда вы говорите исключительно про экономические выгоды во внешней политике, это считается не очень корректным, необходимо всегда добавлять морально-политические составляющие», — пояснил Бышок.