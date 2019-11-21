Американский сенат узнал, как задержать «Северный поток — 2» Подробнее

Специалист заметил, что американские сенаторы, в частности республиканцы лоббируют свои экономические сектора. Это касается экспорта и военно-промышленного комплекса. Поэтому ничего удивительного в словах Круза нет. А его соображения о том, что Россия якобы будет использовать полученные от газопровода миллиарды на «подпитку агрессии», также характерны для американских политиков.

«Когда вы говорите исключительно про экономические выгоды во внешней политике, это считается не очень корректным, необходимо всегда добавлять морально-политические составляющие», — пояснил Бышок.