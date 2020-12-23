Аналитик усомнился в возможности блокировки YouTube Роскомнадзором

Накануне соответствующее решение приняла Государственная дума РФ. Кусков считает, что работа сервиса YouTube может быть изменена.

«Усложнить жизнь YouTube на территории РФ мы, конечно, можем, при этом надо понимать, что кроме политических вещей там находится много моментов, связанных с частной жизнью того или иного человека», — отметил он.

По мнению специалиста, намного разумнее было бы налаживать взаимодействия с иностранными компаниями, нежели создавать запреты. Он уточнил, что лучше не уподобляться тем, кто вводит в отношении РФ различные санкции.