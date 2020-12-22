Аналитик раскритиковал предложение американского конгрессмена по стратегии вывода войск РФ из Сирии
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обсудил с RT предложение американского конгрессмена Джо Уилсона разработать стратегию по выводу российских войск из Сирии, а также по отстранению от власти главу республики Башара Асада.
Шаповалов заметил, что войска США находятся в республике незаконно и оккупируют часть территории Сирии. Он напомнил, что Штаты не один год вмешиваются во внутренние дела страны, поэтому неудивительно, что инициатива конгрессмена направлена туда же.
«Фактически конгрессмен предлагает осуществить государственный переворот в суверенном государстве, свергнув легитимную власть. Это является вопиющим заявлением с точки зрения норм международного права. Ситуация не возникает на пустом месте, потому что все прошедшее десятилетие США осуществляли акты агрессии в отношении Сирии», — сказал аналитик.