Аналитик Пикин прокомментировал призыв к Канаде решить вопрос с турбиной для «Северного потока»

Аналитик Сергей Пикин оценил призыв министра по делам экономики Германии Роберта Хабека к Канаде по решению вопроса с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщил RT.

Пикин заявил, что «у них стал просыпаться разум». Также он добавил, что для доставки турбины нет необходимости снимать санкции.

«Это вопрос политический; если политики договорятся, то это вопрос одного решения», — заключил эксперт.