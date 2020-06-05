Аналитик оценил требование США к РФ уйти с Ближнего Востока
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин обсудил с «Вечерней Москвой» призыв американских властей к России уйти с Ближнего Востока.
По словам Костикина, американские партнеры заигрались. Они неоднократно «поджигали» страны по всему миру, а игра с огнем, как известно, до добра не доводит. Теперь вспыхнул и их дом.
«США проделали классический „путь империи“ — от рождения и расцвета до загнивания и краха», — обратил внимание собеседник издания. По его мнению, крах такой богатой и большой страны как Соединенные Штаты, мог бы принести всему миру проблемы.