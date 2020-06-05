    05 июня 2020, 20:59

    Аналитик оценил требование США к РФ уйти с Ближнего Востока

    Артур Блянихов

    Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин обсудил с «Вечерней Москвой» призыв американских властей к России уйти с Ближнего Востока.

    По словам Костикина, американские партнеры заигрались. Они неоднократно «поджигали» страны по всему миру, а игра с огнем, как известно, до добра не доводит. Теперь вспыхнул и их дом.

    «США проделали классический „путь империи“ — от рождения и расцвета до загнивания и краха», — обратил внимание собеседник издания. По его мнению, крах такой богатой и большой страны как Соединенные Штаты, мог бы принести всему миру проблемы.