По словам Костикина, американские партнеры заигрались. Они неоднократно «поджигали» страны по всему миру, а игра с огнем, как известно, до добра не доводит. Теперь вспыхнул и их дом.

«США проделали классический „путь империи“ — от рождения и расцвета до загнивания и краха», — обратил внимание собеседник издания. По его мнению, крах такой богатой и большой страны как Соединенные Штаты, мог бы принести всему миру проблемы.