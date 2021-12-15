Аналитик оценил планы США отправить военных в Европу

Аналитик Павел Шипилин обсудил с радио Sputnik слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что заявления американских властей о вероятной отправке военных в Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения.

«Это одна из самых больших загадок последних месяцев: чего вдруг американцы придумали угрозу российского вторжения на Украину? Чтобы США блестяще предотвращали эту „угрозу“. И это уже стало мемами в интернете», — заметил специалист.

По его словам, это уже стало в порядке вещей: Штаты не нагнетают обстановку у собственных границ. Для них большей проблемой является то, что происходит за тысячи километров. Шипилин подчеркнул, что для Вашингтона подобная политика стала естественной.

«Они создают напряжение для Китая в Южно-Китайском море, создают напряжение на нашем западе. Эту политику они только усиливают», — добавил аналитик.