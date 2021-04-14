Аналитик оценил перспективы Украины вступить в НАТО

Аналитик Евгений Валяев обсудил с РИА ФАН слова вице-премьера украинского правительства Ольги Стефанишиной о том, что лидерам НАТО пора начать консультации, чтобы проложить путь Киева к членству в военном блоке.

По мнению специалиста, на данном этапе максимум, на который может рассчитывать Киев, это статус партнера расширенных возможностей НАТО. В таком же статусе находятся Швеция, Финляндия и Грузия. Первые две страны устраивает их внеблоковость, в то время как Украине этого недостаточно.

«Из-за этого противоречия мы получаем заявление Ольги Стефанишиной, которая говорит, что НАТО недостаточно поддерживает Украину. Но вряд ли такое открытое давление Киева на руководство Альянса может изменить ситуацию», — предположил собеседник информагентства.