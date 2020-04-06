Аналитик оценил готовность Трампа ввести импортные пошлины на нефть

По мнению специалиста, введение импортных пошлин на нефть может привести к разрушению существующей в мире системы ценообразования. Другие страны тоже могут пойти по пути Вашингтона и ввести пошлины.

«Международный валютный фонд раньше критиковал Россию за экспортные пошлины, но у нас были объективные причины — мы кроме нефти и нефтепродуктов мало что экспортировали. Но импортные пошлины — это еще хуже», — подытожил собеседник издания.