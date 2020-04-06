    06 апреля 2020, 21:05

    Аналитик оценил готовность Трампа ввести импортные пошлины на нефть

    Артур Блянихов

    Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев обсудил с порталом News.ru готовность президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт нефти.

    По мнению специалиста, введение импортных пошлин на нефть может привести к разрушению существующей в мире системы ценообразования. Другие страны тоже могут пойти по пути Вашингтона и ввести пошлины.

    «Международный валютный фонд раньше критиковал Россию за экспортные пошлины, но у нас были объективные причины — мы кроме нефти и нефтепродуктов мало что экспортировали. Но импортные пошлины — это еще хуже», — подытожил собеседник издания.