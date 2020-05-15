Юшков напомнил, что Еврокомиссия приняла распространение Газовой директивы на морские газопроводы и потребовала от национальных регуляторов довольно быстро все это сделать.

Берлин сопротивлялся долго и установил следующее: «Северный поток — 2» не попадет под это регулирование, если будет достроен до 23 мая. Из-за ведения американских санкций уложиться в этот срок не удалось.

«Германия просто не смогла еще раз отодвинуть эту дату. Для нее было политически сделать это очень тяжело», — обратил внимание специалист.

По его мнению, оператор «Северного потока -2» Nord Stream 2 AG будет оспаривать в судах решение немецкого регулятора. Если же ему не удастся получить право исключения, то он попытается встроиться в правила игры.

Ранее руководство Германии говорило, что положительно относится к российскому проекту и не видит преград для завершения строительства газопровода.