Аналитик Оленченко прокомментировал назначение Метсолы на пост председателя Европарламента

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченк прокомментировал назначение первого вице-спикера Европарламента Роберты Метсолы на пост председателя Европарламента. Об этом сообщил RT.

Эксперт уточнил, что Метсола имеет юридическое образование и работала в представительстве Мальты при Евросоюзе в 2000-х годах. Он добавил, что из ее деятельности можно сделать вывод, что она активно участвует в борьбе с гомофобией, а также выступала с докладом о проблеме миграции в Евросоюзе.

«Она такой либерал со стажем, наверняка будет эту линию продавливать», — считает Оленченко.