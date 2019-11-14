  • Аналитик объяснил выгоду Германии от реализации «Северного потока — 2»

    14 ноября 2019, 13:29

    Артур Блянихов

    Аналитик Игорь Юшков разъяснил ИА НСН, почему у Германии возникло так много проблем с реализацией проекта «Северный поток — 2».

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    По словам специалиста, немецкие партнеры хотели принять закон о том, что проект считается законченным только тогда, когда на него выделены последние деньги, а не тогда, когда уложена последняя труба. Юшков напомнил, что на газопровод последние деньги были выделены до принятия поправок в Газовую директиву ЕС.

    С экономической точки зрения Германии выгодно, чтобы этот проект был принят. Чем больше газа — тем лучше, поскольку образуются излишки, которые можно продать в другие страны. Однако депутаты Бундестага зачастую руководствуются не экономическими интересами государства, а теми настроениями, которые формирует в Евросоюзе Вашингтон и Брюссель.

    «Там, к сожалению, превалирует мнение, что российские газопроводы — это некая опасность, что это ненадежный поставщик, что это политический проект. Хотя мы им 50 лет поставляем газ, и никаких проблем никогда не было», — подытожил эксперт.