Аналитик объяснил, почему «Нафтогаз» не пойдет на обнуление претензий по газовым спорам

Россия предложила Украине обнулить претензии по газовым спорам Подробнее

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков объяснил, что Россия предлагает Украине начать снова строить взаимоотношения. Однако не совсем понятно, как это будет проходить.

«Если бы на самой Украине сейчас не происходило реформ, тогда было бы понятно, что „Нафтогаз“ остается собственником газотранспортной системы, с ним надо договариваться по поводу транзита. Соответственно, есть возможность торга: вы отказываетесь от претензий к нам, а мы — от своих претензий. Это дало бы нам основание договариваться о транзите с 2020 года», — сказал эксперт.

По его словам, проводящиеся на Украине реформы предполагают выделение из «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы, то есть о транзите надо будет договариваться с другой компанией, которая не имеет никакого отношения к «Нафтогазу». Поэтому Юшков считает, что «Нафтогаз» не согласится на обнуление претензий.

«Поскольку там считают, что они находятся в выигрышном положении — Стокгольм присудил им 2,6 миллиарда долларов. Поэтому их позиция такова: мол, почему мы должны прощать эти деньги „Газпрому“, если он будет договариваться о транзите с другой компанией. Поэтому я думаю, что договоренность об обнулении — очень сложная, поскольку в эту историю добавляются другие авторы, с которыми у самого „Нафтогаза“ отношения могут быть довольно плохие. Поэтому я считаю, что будет очень сложно обнулить претензии друг к другу», — заключил Игорь Юшков.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа в согласованных по контракту объемах. До этого суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки топлива в размере двух миллиардов долларов.