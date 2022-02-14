Аналитик объяснил, какой может быть новая внешнеполитическая концепция России

Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан обсудил с радио Sputnik слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире.

«Мы можем это предположить, исходя из текущих реалий. Переговоры можно вести со всеми, но договариваться можно не со всеми», — заметил специалист.

Он предположил, что Россия будет договариваться с теми, кого коллективный Запад называет «авторитарное» или «тоталитарное» государство. Лизан объяснил это тем, что с этими странами возможно договориться о чем-либо.

«А с так называемыми демократиями ни о чем в принципе договориться не можем: в этих странах накопилось огромное количество внутренних противоречий, эти противоречия решаются за счет контура внешней политики», — указал аналитик.

По его словам, в этих странах политики живут исключительно в рамках электоральных циклов и не желают договариваться о чем-либо с российской стороной.