Аналитик: новый пакет антироссийских санкций не соответствует интересам Евросоюза

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с RT принятие Евросоюзом пятого пакета санкций против РФ в связи с событиями на Украине.

«Этот пакет санкций не соответствует интересам Евросоюза», — заметил Оленченко.

По его словам, ограничительные меры были приняты с очень большим скрипом, поскольку было много несогласных. Он предупредил, что в логистике возникнут трудности из-за запрета на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в РФ.