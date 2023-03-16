Власть 16 марта 2023, 19:15 Аналитик Мильчакова прокомментировала слова Путина о новой модели развития экономики России

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Владимир Путин заявил о том, что Россия будет развивать новую экономическую модель, в частности, речь идет о переориентировании на Азию. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, Россия шла по пути нефтегазового обмена. Однако после 2014 года эта модель перестала давать достаточные результату. И теперь нужно разрабатывать новые механизмы.

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«Россия перенаправляет свои экспортные потоки с западного направления на восточное, и это однозначно можно оценить как стратегический плюс, так как к 2030 году Китай и Индия вместе будут обеспечивать не менее четверти мирового спроса на нефть. Курс выбран верный», — сказала Наталья Мильчакова

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