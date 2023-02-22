Власть 22 февраля 2023, 12:27 Аналитик Максим Осадчий прокомментировал ориентацию России на Восток

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию особое внимание уделил переориентированию российской экономики на Восток. Об этом «Политике сегодня» рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, Россия работает сразу по двум направлениям. В первую очередь, она ориентирована на Китай. Поэтому скоростную автомагистраль Москва — Казань продлевают до Владивостока, а потом и до соседнего государства.

Реклама

Второй ориентир — Индия, Ирак и Пакистан. Это направление развивают благодаря развитию Волго-Каспийского канала. По нему суда начнут ходить уже в этом году.

Реклама