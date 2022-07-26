Аналитик исключил прямое военное столкновение между РФ и коллективным Западом

Военный аналитик Андрей Красноперов рассказал РИА ФАН, что НАТО и Соединенные Штаты пытаются ослабить РФ, однако Россия доказала, что может выдержать все испытания.

По словам Красноперова, коллективный Запад не пойдет на боевые действия с Россией, несмотря на проведение агрессивной политики.

«Даже инциденты с гибелью нашего „Курска“, когда у нас самолеты в воздухе с кем-то встречаются, когда был корабельный навал в Черном море, ничего более серьезного не происходило. Это была игра на испуг. <…> Они знают, что при прямом столкновении они просто получат по зубам, вот и остается им только как Моське, лаять на слона», — подчеркнул аналитик.