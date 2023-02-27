Власть 27 февраля 2023, 16:28 Аналитик Игорь Юшков обвинил Польшу в хитрой игре из-за остановки поставок российской нефти

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Нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в польше по вине самой Польши. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, Польша уговорила Германию прекратить покупать российскую нефть. А после допустила нарушение всех бюрократических процедур, не подав заявки на прокачку. Кроме того, Польша не стала оплачивать и ее транспортировку.

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«Я думаю, что это такая хитрая игра поляков, чтобы и лицо сохранить, чтобы не покупать российскую нефть и чтобы неустойку не платить за то, что они срывают контракт, который раньше подписывали», — сказал Игорь Юшков.

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Напомним, транспортировка топлива в Польшу прекратилась со стороны компании «Транснефть» из-за неуплаты.