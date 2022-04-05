США путем санкций в отношении окружения Владимира Путина пытались оказать давление на самого президента РФ, однако у них ничего не получилось. При этом Запад не оставляет попыток деморализовать российских дипломатов и помешать их работе по защите интересов государства. Такое мнение «360» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Выдворение российских депутатов из-западноевропейских стран, которое сегодня приняло массовый характер под явным дирижерством США, имеет своей целью оказать моральное давление на наших дипломатических работников. Чтобы посеять среди них чувство нервозности, безысходности в их работе, которая нацелена на защиту российского государства на международной арене.

За все время санкционной войны мы с вами видели попытки западных государств, в первую очередь США, оказывать давление на разные слои населения. Американцы думали, что, оказав давление на окружение президента [России Владимира Путина], тот [также] почувствует на себе давление от этих людей, руководителей госкомпаний и так далее. Этого не произошло.