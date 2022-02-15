Американцам напомнили, что Россия никогда не начинала войн

В России привели аналогию между приближением НАТО к границам РФ с масштабными историческими конфликтами. Страна многократно подвергалась вторжениям с Запада, но никогда не начинала войн.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в интервью радиостанции Би-би-си подчеркнул, что нападать на Украину Россия не собирается. Тем не менее, у государства есть причины беспокоиться о расширении Североатлантического альянса.

«Мы не хотим повторения Второй мировой войны. Русские не начинают войн, они их заканчивают», — заметил парламентарий.

Никонов напомнил, что на российскую землю «вступало немало британских солдат». В пример он привел как раз события Второй мировой и войну с Наполеоном.

«Приближение НАТО к нашим границам сильно нам об этом напоминает. Как с Гитлером — вот как это выглядит с нашей стороны, для нас это такой же вызов», — пояснил депутат.

К информации западных СМИ о концентрации российских войск возле украинской границе Никонов посоветовал относиться критически. Он также заметил, что между двумя странами существуют тесные исторические, культурные и социальные связи.

В РФ, напомнил парламентарий, ждут конструктивного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Вечно это продолжаться не будет: российская сторона готова предоставить «технический ответ», и он поставит Запад в аналогичное «угрожаемое положение».

НАТО, по словам Никонова, не готов принять Украину в состав альянса «в этом веке». Парламентарий предложил признать этот факт открыто.