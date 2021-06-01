Американский журналист предрек проигрыш Байдена на саммите с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что целью предстоящего саммита президентов России и США в Женеве станет восстановление «предсказуемости и стабильности» в отношениях между двумя странами. Обозреватель журнала The American Spectator Джед Баббин в этой встрече не увидел смысла, так как в отношениях США с Россией, по его мнению, уже давно есть стабильность и предсказуемость, а Байден еще до встречи проиграл Путину.

«В отношениях США с Россией есть стабильность и предсказуемость. Они берут, мы даем, и никаких последствий для Путина нет. Именно такая стабильность и предсказуемость придут после июньской встречи в Женеве», — отметил обозреватель.

Эксперт американского издания считает, что Байден еще до встречи уступил Владимиру Путину, когда отказался вводить санкции против «Северного потока — 2». Он также предполагает, что американский президент поднимет вопрос экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, но сделает это вскользь и не будет давить на российского лидера.

«Байден ценит „стабильность и предсказуемость“, а также изменение климата, торговлю и другие вопросы своей повестки дня гораздо больше, чем права человека», — отметил Джед Баббин в своей колонке.

Автор издания заявил о необходимости поднять на июньском саммите вопрос безопасности в киберпространстве после атаки на Агентство США по международному развитию (USAID). Но сомневается, что Байден и в этом случае не предпримет серьезных решений против России.